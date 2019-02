Antrag auf Baugebiet

Der Stadtteil Wermerichshausen könnte bald ein neues Baugebiet bekommen. Ortssprecherin Ulla Müller (CSU) hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, der in der jüngsten Stadtratssitzung behandelt wurde. "In unserem Ortsteil Wermerichshausen steht nur noch ein Bauplatz zur Verfügung, der im Besitz der Stadt ist", begründete sie ihren Antrag. Und der sei nicht einmal sonderlich attraktiv. Zwar habe Wermerichshausen wie andere Ortsteile auch keine direkte Einkaufsmöglichkeiten, "durch die gute soziale Gemeinschaft haben wir jedoch einen hohen Wohnwert in unserem kleinen Ort." Es sei ein Ortsteil zum Wohlfühlen. Was ihm da noch fehle, sei der Bedarf , meinte Bürgermeister Helmut Blank (CSU) dazu. Die Anzahl der Bauwilligen müsste zunächst ermittel werden. Dieter Petsch (Forum aktiv) meinte, dass es im Norden und Süden des Ortes Möglichkeiten für Bauplätze gebe. Leo Pfennig (fraktionslos) wollte wissen, wie viele Baugrundstücke sich in privater Hand befinden. Die Verwaltung der Stadt wird nun den Bedarf ermitteln und die weiteren notwendigen Vorarbeiten leisten und dann dem Stadtrat darüber berichten.