Antrag auf Aufnahme

Ortsreferent Fabian Nöth (Neue Wege) hat bei Bürgermeister Helmut Blank (CSU) einen Antrag auf Einleitung einer einfachen Dorferneuerung beim Amt für ländliche Entwicklung Unterfranken zum Zwecke der Förderung von Kleinstunternehmen in Reichenbach gestellt. Der Stadtrat hatte in einer Sitzung im April dieses Jahres die Einleitung eines solchen Verfahrens in Großwenkheim beschlossen. Dabei wurde auch festgelegt, diesen Beschluss bei Bedarf auch auf andere Stadtteile auszuweiten. "Nun möchte ich aus aktuellem Anlass dies auch für den Stadtteil Reichenbach beantragen", schreibt Fabian Nöth. "Ich sehe hier großen Bedarf, die Nahversorgung für Güter des täglichen Bedarfs sowie auch andere Kleinstunternehmen zu unterstützen."