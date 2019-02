Anträge zur Pflege von Hecken stellen

Anträge auf Zuschüsse zur Pflege von Hecken und Feldgehölzen können bis zum 1. Juli am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kulmbach oder Kronach eingereicht werden. Grundsätzlich förderfähig sind CC-Landschaftselemente, die im Flächen- und Nutzungsnachweis landwirtschaftlicher Betriebe gemeldet sind. Die Pflege darf nur auf Basis eines durch zertifizierte Fachleute erstellten Konzeptes erfolgen. Ausgehend von der Bestandsaufnahme werden im Detail individuelle Entwicklungsziele, Pflegeabschnitte und Pflegeperioden festgelegt. Antragsvordrucke und weitere Informationen gibt es am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach, Telefon 09261/60440 (Kronach) oder 09221/50070 (Kulmbach). red