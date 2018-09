Anton-Wölker-Schule Etzelskirchen/Höchstadt

Für die Schüler beginnt der Unterricht am Dienstag, 11. September. Der Anfangsgottesdienst für die Schulanfänger findet um 8 Uhr in der Christuskirche bzw. St. Georg statt. Um 9 Uhr treffen sich alle ersten Klassen in der Aula der Anton-Wölker-Grundschule bzw. im Schulhaus Etzelskirchen. Der Förderverein sorgt für die Bewirtung der Erstklässlereltern. Für die Jahrgangsstufen 2 bis 4 beginnt der Unterricht um 8 Uhr. Am ersten Schultag endet der Unterricht für die ersten Klassen um 10.30 Uhr, für die Klassen 2 bis 4 um 11.15 Uhr. Weitere Informationen sind auch auf der Homepage www.anton-woelker-schule.de zu finden. red