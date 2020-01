Hirschaid 03.01.2020

Anton Hofreiter zu Gast in Hirschaid

Am Mittwoch, 22. Januar, kommt Anton Hofreiter, der Grünen-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, nach Hirschaid. Ab 12 Uhr stellt er sich in der Alten Schule Hirschaid in einer Bürgersprechstunde Fragen ...