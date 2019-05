Anton Hofreiter kommt nach Weisendorf

Am Freitag, 24. Mai, um 12 Uhr ist Anton Hofreiter, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag, in Weisendorf zu Besuch. Er folgt damit einer gemeinsamen Einladung des Ortsverbands Seebachgrund und des Kreisverbands Erlangen-Land der Grünen. Aktueller Anlass für den Besuch ist der am Sonntag, 26. Mai, zusammen mit der Europawahl anstehende Bürgerentscheid "Keine Mastanlage bei Kairlindach!". Hofreiter wird im Gasthaus "Goldner Engel", Hauptstraße 24, aus seinem Buch "Fleischfabrik Deutschland" vorlesen. Die Moderation übernehmen Christiane Kolbet und Manfred Bachmayer. Der Eintritt zu dieser öffentlichen Veranstaltung ist kostenfrei. Es besteht die Möglichkeit, das Buch vor Ort zu erwerben und signieren zu lassen. red