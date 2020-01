Antje Müller will die Segel setzen

Zur Aufstellungsversammlung traf sich die Liste FDP/Bürgerforum Ebermannstadt in der Golfpension Messingschlager in Kanndorf. Es wurden mit Antje Müller eine Bürgermeisterkandidatin nominiert und die Stadtratskandidaten für die Kommunalwahl am 15. März bestimmt.

Der Vorsitzende des Bürgerforums, Thomas Dorscht, begrüßte alle Anwesenden mit den Worten: "Zu Zeiten der Straßenausbaubeitragssatzung haben wir versprochen: Wir bleiben dran!" Nun sei es so weit, dieses Versprechen einzulösen.

Unter Leitung von MdL Sebastian Körber wurde die vorgestellte Bewerberliste mit 20 Kandidaten einstimmig angenommen. Der FDP-Kreisvorsitzende Körber freute sich mit Thomas Dorscht über eine "starke gemeinsame Liste" und den anstehenden gemeinsamen Kommunalwahlkampf in Ebermannstadt.

Neun Frauen und elf Männer treten unter dem Motto "Miteinander für Ebermannstadt - nötiger denn je!" an. "Wir lieben unsere Heimat, brennen für diese Stadt und wollen sie vom Bürgermeisteramt und Stadtrat aus mit klaren Positionen und konstruktiven Beiträgen für die Zukunft positiv weiterentwickeln. Damit dies gelingt, stellen wir uns zusammen mit der FDP als neue starke Kraft für Ebermannstadt und seine Ortsteile zur Wahl", sagte der Vorsitzende Thomas Dorscht.

Die Bürgermeisterkandidatin Antje Müller schloss sich mit einer Vorstellung ihrer Person und einem Zitat von Aristoteles an: "Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können wenigstens die richtigen Segel setzen."

Die Liste

Die Liste FDP/Bürgerforum: 1. Antje Müller, 2. Thomas Dorscht, 3. Adelheid Krauß, 4. Peter Striegel, 5. Alexandra Dittrich, 6. Peter Dorscht, 7. Brigitta Kempf-Bähr, 8. Diana Striegek, 9. Sebastian Herlitz, 10. Franz Josef Kraus, 11. Hubert Herbst, 12. Margit Zimmerer, 13. Johanna Kraus, 14. Gerhard Keilholz, 15. Karin Müller, 16. Annika Striegel-Fröhlich, 17. Georg Bittel, 18. Andreas Martin, 19. Gerd Fröhlich, 20. Matthias Vogler; Ersatz: Ursula Meußel, Helmut Leicht, Lothar Noglik, Jonas Krauß, Maximilian Dorscht red