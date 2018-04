Antisemitismus bei Luther?

Der Träger- und Förderverein Synagoge Memmelsdorf (Ufr.) lädt zur Eröffnung der Ausstellung "Ertragen können wir sie nicht" am Samstag, 5. Mai, um 19 Uhr ein. Die Wanderausstellung der Nordkirche wirft ein Licht auf Martin Luthers Schriften über das Judentum, die auch später als Rechtfertigung für Antisemitismus dienten.

"In seiner übelsten antijüdischen Schrift ,Von den Juden und ihren Lügen‘ ruft der Reformator ausdrücklich dazu auf, die Juden zu unterdrücken, ihre Synagogen und Häuser zu zerstören und ihre Gebetsbücher und Talmudim zu verbrennen", erläutert die Kuratorin der Ausstellung, Pastorin Hannah Lehming. So müsse die Frage beleuchtet werden, ob solche Äußerungen als Entgleisungen zu betrachten sind oder ob sie doch tiefer in der reformatorischen Theologie verankert sind.

In der Ausstellung werden Fragen gestellt, Zusammenhänge aufgezeigt, Denkanstöße gegeben, jedoch wird auf eindeutige Antworten bewusst verzichtet. "Wir wollen den Betrachtern keine Richtigkeiten vorsetzen, sondern zum kritischen Denken anregen", so Hanna Lehming. red