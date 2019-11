Antiquitäten in der Stadthalle

Seit 25 Jahren finden in der Dr.-Stammberger-Halle die Kulmbacher Antiquitätentage statt, in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 16. und 17. November. Der Wechsel einiger Anbieter verspricht auch dieses Mal ein neues Angebot, so kommen zwei Anbieter aus Österreich dazu, so wie ein Anbieter mit alten erlesenen Taschenuhren, aber auch Autogramme und Münzen sind vertreten. Es ist wieder eine große Vielfalt zu erwarten.

Als besonderer Service wird vom Veranstalter (Frank R. Weese, Görau) eine kostenlose Schätzung der mitgebrachten Kunst und antiken Gegenstände angeboten. Für große Objekte genügen in den meisten Fällen Fotos. Die Antik-Tage sind jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. red