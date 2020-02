Antik- und Trödelmarkt

Der monatliche Großflohmarkt des Förderkreises des Deutsch-Amerikanischen Freundschafts-, Kultur- & Sportvereins "Kontakt" Fulda e.V. (DAFKS) ist für Sonntag, 8. März, in der Rhönmarkthalle in Gersfeld terminiert. Der Markt findet in der Halle sowie auch im Freigelände in der Zeit von 8 bis 17 Uhr statt.

Das verkehrsgünstig gelegene Gersfeld lädt die Besucher zum Trödeln und Feilschen ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Die Märkte des DAFKS sind Treffpunkte für Menschen unterschiedlicher Kulturen und jeden Alters. Sie sind die zentrale Anlaufstelle für Kaufinteressenten, Sammler und Schnäppchenjäger aus Nah und Fern.

Wetterunabhängig

Da der Markt in der Halle stattfindet, ist er wetterunabhängig. Einen Besuch des Rhöner Antik- & Trödelmarktes kann man auch gut mit einem Ausflug in die Rhön verbinden. Weitere Aussteller, die Trödel oder Antiquitäten anbieten möchten, können sich melden.

Wie Winfried Jäger, Präsident des DAFKS, mitteilte, bietet der Verein im Rahmen seiner sozialen Kinder- & Jugendarbeit für Kinder bis elf Jahren wieder kostenfreie Flächen an.

Reservierung erforderlich

Es dürfen hier kindertypische Spielsachen verkauft werden - statt einem Tisch oder einem Stand wird eine Decke verwendet - eine Reservierung ist unbedingt erforderlich.

Der Eintritt ist für die Besucher kostenfrei.

Standplatzvergabe

Wer noch einen Standfläche haben möchte, muss sich beeilen - denn es sind schon viele Standplätze vergeben.

Anmeldungen für einen Standplatz können unter Tel.: 0661/928 980 oder Tel.: 0162/8250 389 vorgenommen werden.

Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage www.Flohmarkt-Fulda.de. red