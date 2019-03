Antik- und Trödelmarkt beim Förderkreis

Den nächsten Großflohmarkt in Gersfeld führt der Förderkreis des Deutsch-Amerikanischen Freundschafts-, Kultur- & Sportverein "Kontakt" Fulda (DAFKS) am Sonntag, 7. April, in der Rhönmarkthalle in Gersfeld durch. Der Markt findet von 8 bis 17 Uhr in der Halle sowie auch im Freigelände statt. Anmeldungen für einen Standplatz können unter Tel.: 0661/928 980 oder 0162/825 03 89 vorgenommen werden. sek