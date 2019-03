Antijüdische Klischees und Legenden im Hochmittelalter

"Judenfeindliche Klischees im Hochmittelalter und ihre Entwicklung aus der Bibelexegese" heißt eine Kooperationsveranstaltung der KEB - Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg mit der Willy-Aron-Gesellschaft und der KHG Bamberg. Der Vortrag im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit mit Daniel Manthey findet heute um 19 Uhr im Saal der Katholischen Hochschulgemeinde, Friedrichstraße 2, statt.

Im 12. Jahrhundert entstanden mehrere antijüdische Klischees und Legenden, die zum Teil bis in die Gegenwart Einfluss auf antijüdische und antisemitische Vorstellungen nehmen, berichten die Veranstalter. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisteten die Kommentatoren der Bibel im Mittelalter, indem sie das Alte Testament als genaue Vorankündigung des Neuen Testaments in anderen Worten interpretierten und dabei antijüdische Vorurteile und Stereotype schufen.

Dabei ging es den Autoren zumindest bis ins 12. Jahrhundert in der Regel nicht darum, zeitgenössische Juden zu diskriminieren, sondern Positionen in innerchristlichen Streitigkeiten zu definieren. Verknüpft mit naturkundlichen, juristischen und grammatischen Überlegungen scholastischer Denker nahmen Gerüchte, Vorurteile und Stereotype immer mehr die Form von Legenden an, die ab der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts als Argumente bei antijüdischen Pogromen dienten und Eingang in weitere Literaturgattungen fanden. red