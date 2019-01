Anthony Ebner ist der beste Englisch-Vorleser

Anthony Ebner von der Mittelschule Mainleus ging als Sieger aus dem Englisch-Vorlesewettbewerb hervor, der seit 2009 angeboten wird und am Dienstagnachmittag auf Landkreisebene in der Hand-Edelmann-Schule durchgeführt wurde. Auf dem zweiten Platz landete Sude Acan, die in ihrer Schule quasi ein Heimspiel hatte. Die Organisation lag in den Händen der Fachberaterin für Englisch, Gabriele Pfauntsch, die zusammen mit Konrektorin Sabrina Petzold und den beiden Mittelschullehrerinnen Susanne Müller-Huhs und Christine Baumann gleichzeitig die Jury bildete.

Vier Schüler und eine Schülerin aus den Mittelschulen des Landkreises hatten sich an dem Englisch-Vorlesewettbewerb beteiligt. Der Sieger darf am 2. Mai am oberfränkischen Wettbewerb in der Regierung in Oberfranken teilnehmen. Wer dort wiederum gewinnt, fährt nach München, wo dann der beste Englisch-Vorleser aus ganz Bayern ermittelt wird.

Zwei Runden

In der Hans-Edelmann-Schule lief der Vorlesewettbewerb so ab, dass die Schüler zunächst einen ihnen bekannten Text in einer Zeitdauer von fünf Minuten vorlasen, den sie zu Hause sicherlich noch fleißig geübt hatten. In der zweiten Runde wurden die Schüler mit einem ihnen unbekannten Text konfrontiert, und dabei wurden von der Jury vor allem die Aussprache und die Lebendigkeit des Vortrages bewertet. Spätestens hier trennte sich die "Spreu vom Weizen".

Fachberaterin Gabriele Pfauntsch: "Es gibt bei uns keine Verlierer, denn sie waren ja schon alle Sieger in ihren Schulen in Stadtsteinach, Neuenmarkt, Neudrossenfeld, Mainleus und der Max-Hundt- und Hans-Edelmann-Schule. Die Schüler wussten, was auf sie zukommt und was erwartet wird." Alle Schüler wurden für ihre Teilnahme am Wettbewerb mit kleinen Preisen bedacht. Rei.