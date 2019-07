Trebgast 11.07.2019

Antenne Trebgast zeigt Bläserkonzert

Antenne Trebgast zeigt am morgigen Sonntag, 14. Juli, um 10.45 Uhr und am Dienstag, 16. Juli, um 19 Uhr eine Aufzeichnung vom Bläserkonzert des Posaunenchors Hiltpoltstein vom Badesee in Trebgast. red