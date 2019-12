Ansturm auf neue Arztpraxis

Solche Szenen kennt man eigentlich nur vom Beginn des Kartenvorverkaufs für das Konzert eines besonders angesagten Rock- oder Popmusikers. In Coburg standen die Menschen am Montag aber nicht wegen Sido, Cro oder den Fantastischen Vier Schlange, sondern wegen Gudrun Löffler. Die ist ihres Zeichens Allgemeinmedizinerin und hat am Ernstplatz 5 eine Hausarztpraxis eröffnet.

Rückblende, Freitagabend: Eine Freundin von Gudrun Löffler rührt im Bekanntenkreis noch kräftig die Werbetrommel. "Wenn ihr einen Hausarzt sucht, dann schaut doch gleich am Montag einfach mal vorbei." Auf Facebook postet diese Freundin noch ganz zuversichtlich: "Gudrun wird sicher einen guten Start haben!"

Gut 50 Stunden später ist klar: Ja, der Start war "gut". Um nicht zu sagen: überwältigend!

Bereits im Morgengrauen hatten sich die ersten Menschen am Ernstplatz eingefunden. Als die Praxis um 8 Uhr öffnete, reichte die Schlange bereits bis zur Straße - und dieser Zustand sollte auch den gesamten Vormittag andauern.

"Abstimmung mit den Füßen"

Wenn noch jemand Zweifel daran gehabt haben sollte, dass es in Coburg derzeit zu wenige Hausärzte gibt: Diese "Abstimmung mit den Füßen!", wie es einer der Wartenden beschrieb, dürfte als Beleg wohl ausreichen. Die Menschen nahmen es tatsächlich in Kauf, dass sie mehrere Stunden warten mussten, ehe "drinnen" zu sein und ganz offiziell als neuer Patient von der neuen Praxis aufgenommen worden zu sein.

In den Räumlichkeiten am Ernstplatz 5 praktizierte zwar auch bislang schon ein Mediziner. Gudrun Löffler hat diese Praxis aber nicht übernommen, sondern es handelt sich um eine komplett neue Praxis. Deshalb hatte auch jeder die Chance, neu als Patient aufgenommen zu werden.

Um die Wartezeiten zumindest ein bisschen zu verkürzen beziehungsweise um sie möglichst sinnvoll zu gestalten, wurden von den Praxismitarbeitern stapelweise Anamnesebögen nach draußen gereicht. Ein solcher Bogen muss von jedem Patienten beim jeweils ersten Besuch in einer Arztpraxis ausgefüllt werden. In der Warteschlange bildete sich daraufhin die eine und andere Zweiergruppe: Der Rücken des einen diente als Schreibunterlage für den anderen. Doch jedermanns Sache ist ein solches Vorgehen auch nicht. Deshalb war es eine gute Idee, die plötzlich der beim BRK tätige Ehemann von Gudrun Löffler hatte: Er bot allen Wartenden an, zum Ausfüllen der Anamnesebogen in die 200 Meter entfernte Kreisgeschäftsstelle des BRK zu gehen. Zudem war es dort deutlich wärmer und gemütlicher als draußen am Ernstplatz.

In den sozialen Netzwerken war der Ansturm auf die neue Arztpraxis am Montag das Top-Thema schlechthin. Eine Frau schrieb auf Facebook: "War gerade dort. Zuerst etwas chaotisch - aber nach dreieinhalb Stunden bin ich jetzt wieder draußen."

Wie viele neue Patienten von Gudrun Löffler am Montag aufgenommen wurden, konnte zunächst nicht in Erfahrung gebracht werden. ct/cw