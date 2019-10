Beim Rückwärtsrangieren zum Ausparken hat am Montagnachmittag der 39-jährige Fahrer eines slowenischen Sattelzuges am Autobahnparkplatz Regnitztal-Ost nicht aufgepasst und ist gegen einen hinter ihm stehenden Kleintransporter gestoßen. Der Transporter wurde dadurch an der Fahrzeugfront erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird von der Verkehrspolizei Bamberg auf 2000 Euro geschätzt. pol