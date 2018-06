Anstattfest ohne Ansturm

Schausteller nehmen's gelassen





Lob an neue City-Managerin



Alexander hitschfelStatt Altstadtfest war "Anstattfest" angesagt: Die Premiere am vergangenen Wochenende litt jedoch unter den widrigen Wetterverhältnissen. Temperaturen von um die 15 Grad sowie immer wieder einsetzender Regen hielt viele Besucher von einem Besuch des Alternativangebotes für das von der Werbegemeinschaft "eingestampften" Altstadtfestes ab.Schaustellerin Anna Ernst nimmt das Wetter gelassen. Sie hat in der Hauptstraße ihre Kindereisenbahn aufgebaut. "Es kommen immer mal wieder vereinzelte Kinder", sagt sie und findet, dass das Wetter eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Wenn es zu warm wäre, dann würde das dem Besuch auch wieder einen Abbruch tun, weil dann die Familien lieber in die Bäder gehen würden.Familie Drliczek, die ihren Crepes-Stand ebenfalls auf der Hauptstraße aufgebaut hat, zeigt sich ebenfalls "wetterbedingt zufrieden". Es habe bereits schon viele "umsatzschwächere" andere Veranstaltungen gegeben.Christof Kauer, Pächter des Forchheimer "Stadtlockals", zieht den Hut vor denjenigen Anstattfest-Besucher, die trotz des durchwachsenen Wetters den Weg in die Innenstadt gefunden haben. "Ich persönlich hätte mein Wochenende bei einem solchen Wetter auch auf dem Sofa verbracht", sagt Kauer mit einem Augenzwinkern. Erzeigt sich aber trotz der widrigen Wetterverhältnisse mit dem Besuch des Festes zufrieden. "Bei schönem Wetter wäre die Stadt voll gewesen", ist sich Kauer sicher. Besonders lobt der Wirt den Zusammenhalt unter den teilnehmenden Gastronomen, die es gemeinsam mit der Stadt Forchheim innerhalb von nur kurzer Zeit geschafft hätten, ein solches Fest auf die Beine zu stellen.Besonders hebt er die neue City-Managerin Elena Büttner hervor, aber auch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Als besonders positiv bewertet Kauer die Tatsache, dass es im Vorfeld ein Treffen mit allen Gastronomen gegeben hatte. In diesem Gespräch, an dem neben den Gastwirten auch Vertreter der Stadt Forchheim teilgenommen hatten, seien viele gute Ergebnisse erzielt worden.Kauer weiß auch, dass es beim Anstattfest noch das eine oder andere Verbesserungspotenzial gibt, aber mehr sei in der "Kürze der Zeit" nicht machbar gewesen - man habe die Altstadtfest-Alternative schließlich mit heißer Nadel in ziemlich kurzer Zeit gestrickt."Fürs nächste Mal haben wir dann über ein Jahr Zeit, die Sache zu optimieren", sagt Kauer. Und das wolle man auch tun, denn die Stimmung unter den teilnehmenden Gastwirten sei gut und die Ideen würden nur so heraussprudeln. Auch wenn das Wetter der Anstattfest-Premiere diesmal einen Strich durch die Rechnung gemacht habe, wolle man nicht aufgeben, sagt Kauer. Schon im nächsten Jahr soll das Anstattfest wieder an den Start gehen - und dann hoffentlich mit mehr Besuchern.