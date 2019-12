Ansprüche aus der Pflegerversicherung?

Am Mittwoch, 11. Dezember, findet in den Räumen des Treffpunkt Aktive Bürger in der Nürnberger Straße 15, ab 10 Uhr wieder die Offene Runde Politik und Gesellschaft mit dem Thema "Habe ich einen Anspruch aus der Pflegeversicherung?" statt. Inhalte sind unter anderem die Einteilung in fünf Pflegegrade, der Umgang mit der Krankheit und Gestaltung des Alltags, Leistungen der Pflegeversicherung entsprechend der Einteilung und Anträge und Besuch vom medizinischen Dienst der Krankenkassen. Die Leitung übernimmt Harald Belkhofer. Nichtmitglieder werden gebeten, einen Kostenbeitrag zu entrichten. red