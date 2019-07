Anspruchsvollere Wanderung

Der Rennsteigverein wandert am Sonntag, 4. August, auf dem Frankenwald-Steigla "Steinbacher Lebenslinien". Die Wanderung ist etwa zehn Kilometer lang und anspruchsvoll. Sie geht an der alten Heeresstraße entlang, vorbei am "Napoleons-Busch" bis zur ersten Abzweigung in Richtung Ölschnitzsee. Nach dessen Umrundung geht es in Richtung Kehlbach weiter, danach nach Windheim mit Einkehr beim "Köpperla" und zurück zum Ausgangspunkt. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Schützenplatz Steinbach am Wald. Wanderführer ist Peter Kielow. Gäste sind willkommen. red