Anspruch der GUB-Kandidaten ist ein Miteinander im Gemeinderat

Die Wählergruppe "Gemeinschaft unabhängige Bürger" GUB schickt eine starke Kandidatenliste ins Rennen um den Einzug in den neuen Gemeinderat der Gemeinde Sonnefeld, heißt es in einer Pressemitteilung der GUB. Bei der Nominierungsversammlung wurden die 16 Kandidaten und zwei Ersatzkandidaten mit den Stimmen aller Anwesenden einstimmig nominiert. Nach Auffassung des Vorsitzenden der GUB, Norbert Heymann, ist mit dem vorgestellten Listenvorschlag eine nach Bevölkerungsgruppen und Ortsteilen ausgewogene Mannschaft bereit, Verantwortung in der Kommunalpolitik zu übernehmen. "Die Kandidatenliste ist eine starke Basis, um unseren Sitzanteil im Gemeinderat zu verstärken", führt er weiter aus. Claus Höcherich als erfahrener Zweiter Bürgermeister und verdientes Gemeinderatsmitglied betont, dass in der kommunalen Arbeit eine Parteizugehörigkeit von Gemeinderäten oft störe. "Wir sind gegen jede Art politischer Feindbilder, denn die Zukunft braucht Menschen, die miteinander und nicht gegeneinander arbeiten", zitiert er die zentrale Botschaft der GUB Sonnefeld.

Was ihnen wichtig ist

Die Themenfelder Heimat und Natur, Wirtschaft und Arbeit, Jugend, Familie und Senioren, Ehrenamt, Kultur und Freizeit, Umwelt und Energie seien für die Kandidaten der GUB Schwerpunktthemen. Diese gelte es im Gemeinderat mit möglichst vielen Stimmen stark zu vertreten, stellt Gemeinderat Günter Engel heraus. Uwe Dötschel, Zweiter Vorsitzender der GUB Sonnefeld, betonte die zentrale Rolle der Kommunalpolitik und des Gemeinderates bei der Ansiedlung von Unternehmen und damit der Sicherung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen. red