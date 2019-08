Ansprechpartner für Ideen aus Weismain

In unserem Artikel "Wie Weismain in Zukunft aussehen soll" in der Montagsausgabe waren leider Namen der betreffenden Studenten nicht korrekt geschrieben. Die Ansprechpartner heißen Judith Abele, Lukas Conrad und Johannes Ewerbeck. Sie nehmen weitere Ideen und Anregungen aus Weismain entgegen und können kontaktiert werden über den Lehrstuhl für Entwerfen und Konstruieren / Univ. Prof. Florian Nagler, Arcisstraße 21, 80333 München, Tel. 089/289 22484 sowie auch mit einer E-Mail an j.ewerbeck@gmail.com. red