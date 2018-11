Ansichten des Papstes zur Liebe

Die Pfarreiengemeinschaft Bad Kissingen bietet zusammen mit dem Kontaktpunkt am Mittwoch, 28. November, um 20 Uhr nochmals einen Vortrag im katholischen Gemeindezentrum an. Unter dem Motto "Papst Franziskus - Mann seines Wortes" wird diesmal das Thema "Liebe" aufgenommen. Klaus Schmalzl, der Fachreferent der Ehe-, Familien- und Lebensberatung in der Diözese Würzburg, wird anhand der Enzyklika "Amoris Laetitia" das Thema "Liebe" beleuchten und die Ansichten des Papstes erläutern. Der Eintritt ist frei. sek