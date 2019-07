In der Berichterstattung der Gemeinderatssitzung Hetzles am 2. Juli ist ein Fehler unterlaufen. Beim Tagesordnungspunkt "Wiederanschluss einer Baumschule an die öffentliche Wasserversorgung" wurde dies von den Gemeinderäten einstimmig abgelehnt und nicht, wie in der Berichterstattung fälschlicherweise geschrieben, beschlossen. red