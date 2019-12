Anschluss an die Kläranlage Forchheim

Am Montag, 9. Dezember, findet um 18 Uhr im Rathaus in Gosberg eine Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft Gosberg statt. Unter anderem wird ein Datenschutzbeauftragter für die VG Gosberg bestellt und der bisherige Datenschutzbeauftragte abberufen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist der Vertrag mit den Stadtwerken Forchheim über den Anschluss der VG Gosberg an die Kläranlage Forchheim. red