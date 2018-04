Anschießen bei der Schützengesellschaft

Die Schützengesellschaft lädt zum "Anschießen" ein. Geschossen wird auf Glücks-, Adler-, Wurst- und Pokalscheibe. Der Schütze mit dem besten Tiefschuss erringt den Pokal, auf dem sein Name eingraviert wird. Der Pokal selbst bleibt auf Wunsch der Stifterin Hilde Gruber Eigentum der Schützengesellschaft. Die Möglichkeit zum Schießen besteht am Mittwoch, 18. April, von 18.30 bis 21.30 Uhr sowie am Samstag, 26. April, von 14 bis 17 Uhr. Die Preisverteilung findet nach dem Schießen am Samstag ab 19 Uhr statt. red