Ansbacher Tor in alter Bauzeichnung

Unter dem Titel "Fortschritt zerstört Historisches" hatte der FT über das Ansbacher Tor berichtet. Irene Lederer vom Herzogenauracher Stadtmuseum hat uns noch ein paar Ergänzungen dazu geschickt.

"Wegen der wilden Zeiten" hatte Bischof Anton von Rotenhan 1450 als Landesherr in einer Urkunde seine Erlaubnis zur Erweiterung und Verstärkung der Befestigung um die Vorstadt gegeben. An diesem äußeren Befestigungsring bauten die Bürger rund 50 Jahre lang.

Das Ansbacher Tor wurde als letztes der vier Stadttore 1497 fertiggestellt, wie die im Stadtarchiv vorhandenen Baumeisterrechnungen berichten. Mit der Stadterweiterung war auch der Neubau eines zusätzlichen Aurach-Übergangs notwendig geworden, der schließlich im Jahr 1544 als Vier-Bogen-Brücke realisiert werden konnte.

Wie im Artikel berichtet, brach um die Mitte des 19. Jahrhunderts eine regelrechte Abbruch-Euphorie aus. Auch in Herzogenaurach waren sich Stadtmagistrat und Gemeindevertreter schnell einig: Die jahrhundertealten, längst verteidigungstechnisch unnützen Stadtmauern und Gräben um die Stadt sollten nach und nach verschwinden.

Die Stadt stellte das bereits ziemlich baufällige Ansbacher Torhaus zum Verkauf "auf Abbruch". Den Zuschlag erhielt Georg Fischer, dessen Wohnhaus Nr. 68 unmittelbar an das Torhaus grenzte und an der Westseite mit ihm zusammengebaut war. Er erhielt die Erlaubnis, dass er die an der Südseite des Tors angebrachten Reliefs, die Heilige Dreifaltigkeit zusammen mit dem Wappenstein und den beiden Köpfen, an seiner Hausfassade anbringen durfte, "ohne dass diese jedoch in sein Eigentum übergehen würden".

Im Jahr vor dem geplanten Abriss hatte glücklicherweise der Maurermeister Joseph Seitz im Auftrag der Stadt noch eine maßstabsgetreue Zeichnung vom früheren Stegtor angefertigt, so dass wir heute von allen Stadttoren der jüngeren Stadtummauerung Zeichnungen besitzen. Sie sind in der Schausammlung des Herzogenauracher Stadtmuseums zu sehen.

Nachdem der Umzug des Stadtarchivs weitgehend geschafft ist und die Bestände wieder zugänglich sind, öffnet das Herzogenauracher Stadtarchiv wieder seine Tore für historisch interessierte Bürger. Zu finden im Wiesengrund 1, auf der 3. Ebene, Raum Nr. 3.01 (Aufzug vorhanden).