Ein 76-jähriger Mann aus dem Kronacher Landkreis erhielt am Wochenende einen Anruf von einer vermeintlichen Gewinnermittlungszentrale. In dem Telefonat teilte man ihm mit, er habe 450 000 Euro gewonnen. Um diesen Gewinn zu erhalten müsste er allerdings vorher eine "Auszahlungsgebühr" in Form von iTunes-Gutscheinen leisten. Der Mann kaufte daraufhin Gutscheine im Wert von 1200 Euro und übermittelte die Codes. Einen Gewinn erhielt er natürlich nicht.