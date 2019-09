Anreiz für Schnäppchenjäger

Im Sonnefelder Ortsteil findet ein Straßenflohmarkt am Sonntag, 29. September, statt. Ein Teil der Ortsstraße ist darum für den Verkehr komplett gesperrt. Bereits zum 13. Mal veranstaltet die Dorfgemeinschaft ihren Flohmarkt, der für Schnäppchenjäger immer ein besonderer Anreiz ist, da sich hier am Flohmarkt sehr viele Verkäufer aus dem Umland finden, die eben nur auf den "Weischicher Flohmarkt" gehen. Es wird keine Standgebühr erhoben, ab 7.30 Uhr wird aufgebaut. Bratwürste und Kaffee und Kuchen gibt's am Gemeindehaus. red