Die Kolpingsfamilie Forchheim hält zusammen mit der Katholischen Erwachsenenbildung am Donnerstag, 17. Oktober, für alle Interessierten einen Elternabend zu dem Thema "Freiheit, Grenzen, Regeln" ab. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kolping-Jugendheim in Forchheim. Folgende Themen werden dabei angesprochen: Umgang mit Freiheit und Grenzen, Familienregeln, Abkühlphasen für alle Beteiligten. Was ist "Kess"? "Kess" (kooperativ, ermutigend, sozial, situationsorientiert) vermittelt Eltern praktische Anregungen für den Familienalltag. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich und bis Montag, 14. Oktober über www.kolping-forchheim.de oder bei Maria Weber, Telefon 09191/66635, E-Mail kontakt@kolping-forchheim.de, möglich. red