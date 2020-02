Annette und Jens Breunig neu im Amt

Der Sportkreis Haßberge des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) beginnt das neue Jahr mit personellen Veränderungen. Nachdem 2019 die Frauenvertreterin Sonja Schmidt und die Referentin "Bildung", Olga Mensch, ausgeschieden sind, konnten nun diese Ämter wieder besetzt werden. Annette Breunig übernimmt als Referentin für Öffentlichkeitsarbeit. Jens Breunig ist für das Ressort Bildung zuständig. Beide wurden in der Sitzung der Kreisvorstandschaft in ihre Ämter berufen, wie der BLSV-Sportkreis mitteilt.

Ehrungen für Heil und Beck

Bei einer kurzen Rückschau auf das Sportjahr 2019 rief der Kreisvorsitzende Gerald Makowski besondere Ehrungen in Erinnerung. So hatte Lisa Heil (DJK Kirchaich) Auszeichnungen für ihr ehrenamtliches Engagement bei der Jugend erhalten. Neben der Auszeichnung im Familienministerium erhielt sie im Januar den BLSV-Ehrenamtspreis Unterfranken. Beim Ehrenabend in Rimpar bekam zudem Helmut Beck für sein 55-jähriges Engagement beim SC Maroldsweisach die "Trophäe" als Kreissieger. Die Verdienste von Franz Lenhardt aus Haßfurt als langjähriger Bezirkssportwart des Kegelverbandes wurden ebenfalls in München gewürdigt.

Zum dritten Spiel- und Bewegungsfest "Franken Aktiv" des BLSV und der BSJ kamen fast 600 Vorschul- und Schulkinder aus den Bereich Ebern, und auch das Inklusive Sportfest beim TV Hofheim fand viel Zuspruch. Traditionell endet das Jahr mit der Sportgala. Neben den rund 150 erfolgreichen Sportlern wurde erstmals das unentgeltliche Wirken von 25 Ehrenamtlichen honoriert.

Kulturelle Vielfalt im Sport

Weitere Termine: Am 21. März findet "Fit für Vielfalt" beim TV Haßfurt statt. Dieses Seminar widmet sich der kulturellen Vielfalt im Sport. Auch kommt die "BayernTour - Sport in Schule und Verein" nach Unterfranken - diesmal am 6. Mai in die Ganztagesstätte "Silberfisch" in Haßfurt. Die Vereine bekommen Kooperationsmöglichkeiten mit den Schulen aufgezeigt. Termine von Übungsleiterfortbildungen können dem "QualiNet" entnommen werden. Der Bayerische Landesverband feiert im Sommer selbst sein 75. Jubiläum. Zur Festveranstaltung am 18. Juli in München können sich Sportler oder Sportgruppen melden, welche den Festakt mit Darbietungen bereichern möchten. Die Sportgala findet am 28. November im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil statt. Bau- und instandsetzungswillige Sportvereine werden informiert: Das Sport-Sonderförderprogramm mit erheblich höheren Zuschussraten läuft auf vollen Touren. Sollten weitere Vereine Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen in Erwägung ziehen, sollen diese sich beim Kreisvorstand melden (Reinhold Heilmann). red