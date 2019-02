"AnnenMayKantereit" in der Brose-Arena

Die Kölner Rockband "AnnenMayKantereit", die 2011 gegründet wurde und überwiegend auf Deutsch singt, kommt 2019 zurück auf Tour. Zwischen Ende Januar und April sind Gitarrist Christopher Annen, Sänger und Pianist Henning May, dessen markante, raue Stimme das besondere Merkmal der Gruppe ist, Schlagzeuger Severin Kantereit und Malte Huck am Bass auf Konzertreise durch die Clubs und Hallen, wie der Veranstaltungsservice Bamberg GmbH mitteilt. Am Samstag, 23. März, gastiert die Band dabei ab 20 Uhr in der Brose-Arena in Bamberg. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Die Tickets gibt es im Internet unter krasserstoff.com/annenmaykantereit und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: PR