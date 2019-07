Annemarie Hauck ist 90

Im Kreise ihrer Familie feiert heute Annemarie Hauck, geborene Schneiderwin, in Staffelbach den 90. Geburtstag. Die Jubilarin ist in Dörfleins geboren und aufgewachsen. Im Jahr 1950 heiratete sie Walter Hauck und lebt seitdem in Staffelbach. Sie führte fortan den Haushalt und erzog die beiden Kinder. Seit 2011 ist sie Witwe. Sie ist dankbar dafür, dass sie sich noch selbst versorgen kann und bei guter Gesundheit ihren Geburtstag feiern darf. Besonders freut sie sich auch auf das Kommen ihrer sechs Enkel und acht Urenkel. red