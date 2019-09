Anneliese Schaller feierte 80.

Anneliese Schaller feierte in Marktschorgast ihren 80. Geburtstag. Die Bäuerin hat in der Landwirtschaft die Arbeit immer auch gerne gemacht. "Bäuerin zu sein ist ein Beruf mit großer Freiheit. Abhängig ist man halt vom Wetter", sagte sie an ihrem Ehrentag.

Dankbar blickte sie zurück auf die Ernteerträge in all den Jahren und das Glück im Stall. Jetzt macht ihr die Gartenarbeit noch Freude. Ihren Geburtstag feierte die Jubilarin im Kreise der Familie.

Pfarradministrator Michal Osak (vorne, links) und Bürgermeister Hans Tischhöfer (rechts) wünschten der Jubilarin (dazwischen) Gesundheit und Gottessegen. Weiter im Bild (von links) zwei Gäste aus Bremen, Enkel Martin mit Freundin Melanie, Marina, Tochter Edeltraut, Enkel Markus und Hans-Jürgen Bär. Foto: Bruno Preißinger