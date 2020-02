Anne Salzbrenner: zwei Jahrzehnte geschäftsführende Pfarrerin

Einen Blumenstrauß zum 20. Jahrestag als geschäftsführende Pfarrerin in Lichtenfels überreichte Pfarrer Ralph-Peter Zettler an Anne Salzbrenner. Den Glückwünschen schlossen sich Pfarrerin Sabine Schmid-Hagen (von links), Religionspädagoge Simon Croner und Mitarbeiterin Andrea Schramm an. Foto: Joachim Wegner