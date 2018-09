Anne Czichowsky zu Gast

Die Sommerpause ist vorüber und es wird wieder gejazzt in Bismarck's Basement im Museum Obere Saline. Am Freitag, 21. September, um 20 Uhr, können sich Jazz-Freunde erneut auf das Anne Czichowsky Quintett freuen, das weder bei Vokaljazzfans noch bei Liebhabern des instrumentalen Jazz Wünsche offen lässt. Mit Thilo Wagner am Klavier, Martin Wiedmann an der Gitarre, Axel Kühn am Kontrabass und Matthias Daneck am Schlagzeug verbindet die Sängerin eine lange Zusammenarbeit. Karten gibt es in der Tourist-Info im Kurgarten, Tel.: 0971/804 84 44 sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen und an der Abendkasse. Das Konzert ist bewirtet. Foto: Marina Kloess