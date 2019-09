Bad Brückenau vor 17 Stunden

Annahme von Altkleidern und Handys

Am Samstag, 7. September, nimmt die Kolpingsfamilie Bad Brückenau in der Zeit von 10 bis 12 Uhr wieder Altkleider, Handys, Brillen und Briefmarken im Obertor 4 in Bad Brückenau entgegen. sek