Der Kapellenbauverein Schönbrunn lädt zum traditionellen Annafest am morgigen Sonntag, 28. Juli, an der St.-Anna-Kapelle im Wald bei Schönbrunn/Zettmannsdorf ein. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Die Wallfahrten starten sternförmig in Burgebrach um 7.30 Uhr, in Ampferbach um 8 Uhr, in Halbersdorf um 8.30 Uhr und in Schönbrunn um 9 Uhr. Die Andacht findet um 13 Uhr statt. Für Essen und Getränke ist nach Angaben des Vereins wie immer gesorgt. red