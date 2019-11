Anna und Willibald Hümmer lernten sich beim Einkaufen kennen

Anna und Willibald Hümmer aus Gehülz feierten Goldene Hochzeit. Vor 50 Jahren gaben sie sich in der Stadtpfarrkirche in Kronach das Jawort.

Kennen gelernt haben sich die gebürtige Mitwitzerin und der damals junge Fußballspieler aus Gehülz beim Einkauf in Mitwitz. Seit der Hochzeit wohnt das Jubelpaar in Gehülz. Zur Familie gehören heute Tochter Andrea, Schwiegersohn Thilo Doppel und die Enkel Niklas und Philipp.

Willibald Hümmer war ein hervorragender Fußballspieler beim FC Kronach und beim VfB Coburg - etliche Jahre davon in der Bayernliga. Dies bringt Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein heute noch ins Schwärmen. Gerne erinnert er sich noch an ein Spiel des FC Kronach, als er als junger Nachwuchsspieler Stadionsprecher sein durfte und Willibald Hümmer im Spiel gegen 1860 München vor 5000 Zuschauern ankündigen durfte. Hümmer war damals eine Säule in der FCK-Abwehr, erinnert sich der Bürgermeister. Der FC Kronach spielte Bayernliga und verlor gegen den damaligen Bundesligisten denkbar knapp mit 1:2.

Beruflich war der Jubelbräutigam als Bürokaufmann bei der Firma Wilka und einige Jahre in der Diakonie tätig. Die Jubelbraut war als gelernte Polsternäherin bei Polstermöbelherstellern beschäftigt. Sticken und Stricken sind bis heute Hobbys von Anna Hümmer geblieben. Gemeinsam betreibt das Jubelpaar ein Stick- und Strickstübchen, in dem Anna noch täglich Mützen, Schals, Socken und mehr in flinker Handarbeit stickt und strickt.

Der Bürgermeister gratulierte auch im Namen von Landrat Klaus Löffler und wünschte noch viele Jahre bei guter Gesundheit. Den Dankgottesdienst in der Schlosskapelle Mitwitz zelebrierte Diakon Diethard Nemmert. Für die evangelische Pfarrei gratulierte Pfarrer Andreas Heindl. Am Rande erzählt das Jubelpaar noch voller Stolz, dass die beiden Enkel talentierte Fußballer beim SV Friesen und der SG Rödental sind. eh