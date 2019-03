Anna-Sophie Reier erste Absolventin

Mit Anna-Sophie Reier aus Kronach hat der Studiengang Zukunftsdesign seine erste Absolventin. Seit März 2016 gibt es ihn schon, den in Kronach auf dem Loewe-Campus angesiedelten berufsbegleitenden Master-Studiengang der Hochschule Coburg. Auch im neuen Semester arbeiten die mittlerweile über 130 Studenten wieder an innovativen Projekten von und für die Region. Von den bislang 53 durchgeführten Semesterprojekten wurden 35 in Kooperation mit Organisationen und Unternehmen rund um die Standorte Kronach und Coburg umgesetzt. Auch in diesem Semester gibt es wieder interessante Projektpartner wie das Kulturbüro Coburg.

Innovative Marketingkonzepte

Anna-Sophie Reier, die Zukunftsdesignerin der "ersten Stunde", beschäftigte sich in ihrer Masterarbeit mit innovativen Marketingkonzepten für die regionale Gastronomie. "Im Zukunftsdesign-Studium habe ich gelernt, Dinge aus verschiedensten Perspektiven zu betrachten. Anders als im Arbeitsalltag lernt man Herausforderungen anders anzugehen - ungewöhnlich, mit innovativen Methoden und in interdisziplinären Teams."

Der Vizepräsident der Hochschule Coburg, Michael Lichtlein, überreichte der ersten Absolventin ihr Masterzeugnis und gratulierte ihr zu ihrem Erfolg. red