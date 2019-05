Anna Seeberger kann das Arbeiten nicht lassen

Bei schönstem Wetter feierte Anna Seeberger im Vereinsheim am Bolzplatz in Hauptendorf ihren runden Geburtstag. Mit ihren 90 Jahren ist Anna Seeberger sehr quirlig, fit und aktiv.

Geboren wurde sie in Neuses am 22. Mai als Älteste von sieben Geschwistern. Davon leben noch fünf Schwestern, alle in der Nähe, nur der einzige Bruder ist schon tot. Anna Seeberger ist in Niederndorf auf die Schule gegangen. Nach ihrer Schulzeit musste sie ein freiwilliges Dienstjahr bei einem Bauern im Lohhof/Herzogenaurach absolvieren. "Das war keine schöne Zeit", erzählt sie. "Ein Jahr war ich noch in Herzogenaurach auf dem Fliegerhorst beschäftigt." Nach dem Krieg zog sie nach Nürnberg, lernte bei einer Bäckerfamilie alles rund um den Haushalt und half auch in der Backstube aus. Dort war sie vier Jahre lang. "Mein Lohn, das waren 40 Mark, habe ich immer meiner Mutter geschickt, sie war allein mit meinen Geschwistern, mein Vater war noch fort. In Nürnberg habe ich nur von meinem Trinkgeld gelebt."

Schicksalsschläge überstanden

Alle zwei Monate fuhr die Jubilarin nach Hause, und bei einem dieser Besuche lernte sie ihren späteren Mann Moritz kennen. "Beim Tanz in der Gaststätte Winkelmann in Niederndorf. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, da war es um mich geschehen", erinnert sie sich. 1948 heirateten sie und zogen nach Hauptendorf in ein Haus mit den Schwiegereltern.1949 kam der Sohn auf die Welt und ein Jahr später die Tochter. Beide sind schon gestorben, ebenso wie Ehemann Moritz. Anna Seeberger hat noch drei Enkel und fünf Urenkel.

Weil ihre Schwiegermutter sie bei der Kinderbetreuung unterstützte, konnte Anna Seeberger arbeiten gehen, erst bei der Erba in Erlangen als Kämmerin und Einlegerin und später im Roncallistift in der Küche und als Servicekraft. "Das war eine schwere Arbeit. Wir mussten für 350 Bewohner kochen und serviert wurde mit weißer Schürze." 1989 ging sie in Rente, aber ganz konnte sie das Arbeiten nicht lassen, so geht sie noch heute zwei Stunden bei der Firma Schaeffler putzen. Deshalb war auch ihre Geburtstagstorte verziert mit Eimer, Putzlappen und Besen.