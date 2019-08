Anna Schwanzer führt mit 95 Jahren ihren Haushalt selbst

Anna Schwanzer feierte ihren 95. Geburtstag. Die in Neuses wohnhafte Jubilarin feierte bei ihrer Tochter Sylvia und Schwiegersohn Hermann Zeuß in Vogtendorf.

Landratsstellvertreter Gerhard Wunder und die Zweite Bürgermeisterin Kronachs, Angela Hofmann, überbrachten die Glückwünsche der Stadt und des Landkreises. Die Gratulanten waren sich einig, dass man der Jubilarin ihr Alter nicht ansieht.

Die eloquente und vitale Jubilarin erzählte ihren zahlreichen Geburtstagsgästen viel aus ihrem ereignisreichen Leben. Sie ist in Heinzendorf im Sudetenland geboren und wurde 1946 aus ihrer Heimat vertrieben.

Zunächst kam sie nach Hummendorf, fand dann eine Wohnung in Kronach. 1951 gab sie ihrem Josef das Jawort, beide bauten acht Jahre später ein Eigenheim in Neuses, in dem Anna Schwanzer heute noch wohnt.

Aus der Ehe gingen Tochter Sylvia und Sohn Herwig hervor. Inzwischen gehören auch drei Enkel sowie die Urenkeltochter Marlena zum Familienkreis Anna Schwanzers.

Viele Jahre arbeitete die Jubilarin in der Spinnerei in Neuses. Bis heute führt sie ihren Haushalt selbstständig.

Auch Pater Maximilian Kray kam, um Glück- und Segenswünsche im Namen der St.-Sebastian-Kirchengemeinde Neuses auszusprechen. Für den VdK sprach Kreisvorsitzender Heinz Hausmann Glückwünsche aus. Sogar aus Aurich in Ostfriesland und Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern waren Besucher angereist, um der beliebten Jubilarin zu gratulieren. eh