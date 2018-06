Anna-Prisca Burwitz ist "Mona Lisa"

Der "Häus'ner Theatersommer" präsentiert am Samstag, 30. Juni, die Komödie Mona Lisa ohne Rahmen" für eine Schauspielerin (und ein Smartphone). Die Darstellerin/Schauspielerin Anna-Prisca Burwitz (Bild) ist eine Heroldsbacherin. Beginn im "Greifenhof", Dr.-Kupfer-Straße 4 in Hausen , ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr. Mona Lisa muss einfach mal raus aus ihrem viel zu engen Bilderrahmen und türmt aus dem Louvre . Berühmt ist die Dame zwar für ihr geheimnisvolles Lächeln, aber Mona Lisa hat auch ein ziemlich loses Mundwerk. Aus Mona Lisas harmlosem Ausflug entwickeln sich nacheinander eine Kriminalgeschichte, ein Agententhriller, eine politische Weltkrise und ein intergalaktisches Finale. Anna-Prisca Burwitz hat die Schauspielschule 2017 in Mainz abgeschlossen und spielte auch im Stück "Lysistrata" am 19. Mai mit. Inszenierung: Jan Burdinski; Musik: Andreas Rüsing ; Kartenpreise Vorverkauf 16 Euro/Abendkasse 18 Euro, Ermäßigung gegen Nachweis. Bei schlechtem Wetter wird in die Mehrzweckhalle ausgewichen. Kartenvorverkauf: Gemeinde Hausen, Volksbank, Sparkasse Hausen oder auf www.theatersommer.de . red