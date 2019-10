Anna Illmer trifft mit dem Schlusspfiff

Nach der ärgerlichen 0:1-Derbyniederlage waren die Fußballerinnen der Spvg Eicha zu Gast beim Aufsteiger SV Würgau. Die Zitterpartie endete mit einem 2:1-Sieg der "Trächerinnen".

Am Sonntag ist der FC Michelau zu Gast. Aufgrund der Kirchweih findet die Partie um 15 Uhr beim SG-Partner in Einberg statt. Die SG Eicha II/Einberg spielt zuvor um 13 Uhr gegen den SV Wernsdorf II und will an den 2:1-Erfolg gegen Baunach anknüpfen.

Bezirksoberliga

SV Würgau - Spvg Eicha 1:2

Eicha war in der ersten Hälfte die überlegenere Mannschaft und spielte sich einige gute Möglichkeiten heraus, scheiterte aber immer im letzten Moment. Nach etwa einer halben Stunde traf eine Verteidigerin des SV Würgau Isabel Raithel im Strafraum am Fuß, der Elfmeterpfiff blieb jedoch aus. Die Heimmannschaft kam dagegen bis zur Pause kein Mal gefährlich vor das Tor der Gäste. Kurz vor der Halbzeit kam es nach einem Zweikampf zu einer eher strittigen Elfmeterentscheidung für Würgau. Den Strafstoß verwandeltet die Heimakteurin zum schmeichelhaften 1:0.

Nach dem Wechsel setzte Eicha alles daran, das Spiel zu drehen. Würgau verteidigte seinen Vorsprung mit allen Mitteln und ließ sich bei seinen Aktionen reichlich Zeit. Es dauerte bis zur 69. Minute, ehe Isabel Raithel einen langen Ball vor das Tor schlug. Weder Eicha noch Würgau fühlte sich für die Hereingabe verantwortlich und so landete der Ball zum längst überfälligen Ausgleich im Tor. Durch viele Freistöße und Nickligkeiten blieb es aber eine zerfahrene Partie. Es dauerte bis zur Nachspielzeit, ehe Lara Hopfenmüller Anna Illmer per Flanke bediente, die in der 93. Minute den verdienten Siegtreffer per Kopf erzielte. Mit den drei Punkten stehen die Trächerinnen vorerst wieder an der Tabellenspitze. jf