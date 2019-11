Anna, Fynn und Jonas sind die Mathematik-Asse

"Es ist für uns eine große Ehre, diesen Entscheid in Weitramsdorf austragen zu dürfen", freute sich Harald Tkaczuk, Rektor der Hermann-Grosch-Grundschule: "Das spricht für unseren Schulstandort, für unser Kollegium und das Engagement unserer Gemeinde!" Zusammen mit Weitramsdorfs Drittem Bürgermeister Michael Rädlein und Schulamtsdirektor Uwe Dörfer zeichnete er die Besten der 42 Teilnehmer aus den vierten Klassen der dort vertretenen 22 Grundschulen in Stadt und Landkreis Coburg aus.

Für herausragende Leistungen erhielten Fynn Albert (bester Junge, Emil-Fischer-Grundschule Dörfles-Esbach), Anna Fieblinger (bestes Mädchen, Heimatring-Grundschule) und Jonas Hartleb (Punktbester, Grundschule Weidhausen) eine Siegerurkunde und einen Buchpreis, der von Landrat Sebastian Straubel gestiftet worden war. Am 11. Dezember haben diese drei Kinder die Chance, sich in der dritten Runde der oberfränkischen Mathematikmeisterschaft in Burgkunstadt mit den Besten des Regierungsbezirks zu messen.

"Die Aufgaben in dieser Runde sind äußerst anspruchsvoll", verriet Schulamtsdirektor Uwe Dörfer gegen Ende der Ausscheidung. Der Test werde von einem hochkarätigen Gremium aus Schulrektoren und Experten der Uni Bayreuth entworfen. "Da hat schon so mancher Erwachsene Schwierigkeiten", fügte er launig hinzu.

Für besondere Spannung sorgte am Ende des Wettbewerbs die Tatsache, dass bei den beiden besten Jungen Punktgleichheit herrschte. Deshalb musste es noch ein Stechen zwischen den beiden geben.

"Außerordentliche Leistungen"

Bei seiner Laudatio, mit der er sich zunächst an alle teilnehmenden Grundschüler richtete, würdigte Dörfer die außerordentlichen Leistungen von allen, die diese mit der Qualifikation für die zweite Runde bewiesen hätten. Er dankte auch den Weitramsdorfer Organisatoren für die Ausrichtung des Wettbewerbs. Diese hätten nicht nur gelungen organisiert und korrigiert, sondern auch für eine hervorragende Verpflegung für die Kinder und ihre Eltern gesorgt, die diese begleitet hatten.

Außerdem hatte die Weitramsdorfer Hip-Hop-AG mit einer Darbietung die Teilnehmer unterhalten. Christian Göller