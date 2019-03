Anna Behlau übernimmt Vorsitz in Gemünda

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Gemünda hat eine neue Vorsitzende: Bei der Mitgliederversammlung in der Gastwirtschaft "Ochsenwirt" wählten die Anwesenden Anna Behlau an die Spitze. Sie ist damit die Nachfolgerin von Annika Heubner, die nicht mehr für das Amt kandidiert hat.

Stellvertretender Vorsitzender bleibt Marcus Schweizer. Beate Wittmann ist Kassiererin, Katja Werner Schriftführerin.

Es hatte einer weiteren Mitgliederversammlung bedurft, nachdem bei der vorherigen Zusammenkunft der Wahlvorstand keinen Bewerber für den Vorsitz hatte finden können. Die längere Suche hat sich gelohnt: Anna Behlau erklärte sich bereit, die Position zu übernehmen. Sie wohnt erst seit wenigen Jahren in Gemünda und will sich in dem Seßlacher Stadtteil engagieren.

Neben der Wahl standen noch Ehrungen auf dem Programm: Für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrte der OGV Karl Schlottermüller. Ewald Franz, Siegbert Eichhorn, Helga und Günther Resch würdigte die neue Vorsitzende für 40 Jahre Vereinstreue. cahö