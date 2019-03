Ann-Kathrin Grünewald hat jetzt einige sehr hübsche Bilder mehr von sich

"Germany's Next Top Model" - wenn Heidi Klum ihre 50 Anwärterinnen vorstellt, zieht das schon sehr viele Frauen vor den Fernseher. Unwiderstehlich ist dieser Hauch von Glanz und Glamour. Die 14. Staffel läuft aktuell, gestern waren die Mädchen bei der vierten Episode zu sehen in Los Angeles. In den ersten drei Episoden durften die Mädchen mit Heidi Klum an einem Gala-Diner teilnehmen. Für die Mädchen freilich ist es teilweise auch übler Stress, man muss sich untereinander aushalten, vor allem aber sind die Aufgaben bei den Fotoshootings teils sehr anstrengend. Diesmal beispielsweise auf 3000 Metern Höhe in den österreichischen Alpen, Haute-Couture-Kleidchen und Eiseskälte. Ann-Kathrin Grünewald aus Haßfurt war bei den ersten zwei Episoden mit Heidi Klum dabei, erlebte die harte Model-Welt aus nächster Nähe und am eigenen Leib. Den deutschen Designer-König Wolfgang Joop erlebte sie als herzlichen Menschen, mit Heidi Klum wiederum kam sie kaum in Berührung. Wir haben der 20-Jährigen einige Fragen zu ihrem Abenteuer gestellt:

Wie bist du auf die Idee gekommen, bei Top-Models mitzumachen, was war der Impuls zu sagen: Jetzt wage ich's?

Ann-Kathrin Grünewald:

Ich habe das schon immer mal machen wollen und habe alle GNTM-Staffeln verfolgt. Im Endeffekt habe ich mich nie getraut, dieses Jahr aber auf Facebook den Aufruf gesehen und mir gedacht: ,Ach komm, du hast nichts zu verlieren!‘

Wie waren die ersten Gefühle und Empfindungen vor Ort, was ist dir aufgefallen? Kannst du uns ein kleines Erlebnis oder eine Anekdote schildern, die dir passiert sind?

Es ging alles sehr schnell. Ab dem Zeitpunkt, wo gedreht wurde, sind einfach so viele tolle Dinge passiert und Freundschaften entstanden.

Wie war die Atmosphäre am Set?

Immer sehr gelassen. Natürlich waren auch mal stressigere Situationen dabei, aber es ist eben auch Arbeit.

Wie ist es so als Schönheit unter Schönheiten? Ist es Zusammenhalt oder brutale Konkurrenz?

Bei manchen hat man Konkurrenzkampf gesehen und diesen habe auch ich selber erfahren. Für mich galt es jedoch eher, die Zeit zu genießen, denn ich sehe nie in jemandem Konkurrenz, da jeder einen bestimmten Charakter und ein besonderes Aussehen besitzt. Man sollte sich nicht miteinander vergleichen.

Woran glaubst du, lag es, dass du nicht weitergekommen bist?

Ich denke, ich bin nicht rausgestochen, wie manch andere.

Auch wenn du jetzt ausgeschieden bist: Kommt eine Model-Karriere trotzdem für dich in Betracht? Hast du Kontakte knüpfen können, hast du etwas daraus gelernt, was dich weiterbringt?

Man lernt definitiv sehr viel und wird auch stärker. Das Modeln werde ich nie aufgeben.

Was planst du nun in der nächsten Zukunft?

Die Fragen stellte unser Redaktionsmitglied Brigitte Krause

Ich werde weiterhin am Modeln arbeiten und der Rest ergibt sich dann von selbst.