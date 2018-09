15. September Anmeldungen für "Die Bergpredigt - Poesie oder Pflicht? Richtschnur für kirchliches, gesellschaftliches Handeln" am Samstag, 15. September, 9.30 bis 17 Uhr, im Bistumshaus St. Otto, Heinrichsdamm 32, sind möglich per E-Mail an erwachsenenbildung@erzbistum-bamberg.de oder per Post an KEB - Katholische Erwachsenenbildung im Erzbistum Bamberg, Postfach 100261, 96054 Bamberg. Kosten 20 Euro inklusive Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. 16. September Die Teilnahme an dem Sonntagtermin, 16. September, im Heilig-Grab-Kloster ist frei.