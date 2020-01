Anmeldungen noch möglich

Das Klima im Wandel, die Demokratie in der Krise, der Wohlstand in Gefahr - in diesen Zeiten gibt es nichts zu lachen? Tausende Besucher und zahlreiche Teilnehmer des Bamberger Faschingsumzugs am Dienstag, 25. Februar, werden das ganz anders sehen und den Schwarzmalern auch in diesem Jahr nicht das Feld überlassen: Hat das Stadtmarketing Bamberg als Veranstalter des Faschingsumzugs die aktuell laufende Planung für diesen besonders ausgelassenen Faschingsdienstag abgeschlossen, werden wieder rund 50 Faschingswagen, Fußgruppen, Vereine, Garden und Spielmannszüge sowie viele verkleidete Faschingsfans am Straßenrand für jede Menge guter Laune sorgen und die Straßen des Weltkulturerbes in eine große Faschingsmeile verwandeln.

Besonders attraktiv im Hinblick auf die anstehenden Kommunalwahlen: Der Umzug bietet Bamberger Vereinen, Parteien und Unternehmen die Möglichkeit, sich mit Spaß, Humor und einer klaren Botschaft einem begeisterten Bamberger Publikum zu präsentieren. Anmeldungen zur Teilnahme am Zug nimmt das Stadtmarketing Bamberg noch bis Ende Januar entgegen. Zwar stimmen sich der Bamberger Elferrat des BRK-Rosenmontagsballs und das Stadtmarketing Bamberg stets über ein einheitliches Motto zur jeweiligen Karnevalssaison ab - 2020 lautet es "Zirkus (im Ziegelbau) - Manege frei für diese Schau!", es sind aber auch alle anderen Themen willkommen und der Kreativität wenig Grenzen gesetzt. red