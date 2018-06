Anmeldungen möglich

Die Anmeldezeit zum Musikunterricht für das kommende Schuljahr an der städtischen Heinrich-Faber-Musikschule läuft. Die Schule bietet sowohl Einzel- als auch Gruppenunterricht. Wer Interesse hat, in Gemeinschaft in Gruppen zu musizieren, kann dies kostenlos tun - vorausgesetzt, er belegt ein Instrumentalfach. Dabei gibt es Bläser- und Gitarrengruppen , Akkordeonspielkreise, Bands, Kammermusik, Orchester und vieles mehr.Neben dem Instrumentalunterricht gibt es an der Heinrich-Faber-Musikschule auch Musicalgruppen, Gesangsgruppen, Tanz und Ballett Die musikalische Früherziehung spricht die vier bis sechsjährigen Kinder an. Dort beginnen sie, die ersten musikalischen Eindrücke zu erleben, um sich auf die Reise durch die vielfältige Landschaft der Musik zu begeben. Frühmusikalische Grundausbildung, ein weiteres Angebot, beginnt schon im Vorschulalter am Instrument.Die Schule beteiligt sich erfolgreich bei Musikwettbewerben wie " Jugend musiziert". Zusätzlich spornen freiwillige Leistungsprüfungen mit Leistungsabzeichen jedes Jahr zahlreiche Kinder zu großen Leistungen an. Auch öffentliche Konzerte stehen auf der Tagesordnung. Das zeigen die gut besuchten Konzerte im Stadtschloss. Darüberhinaus umrahmen die Schüler viele Veranstaltungen musikalisch.Weitere Informationen gibt es bei Reinhard Arnold, Telefon 01577/729811. red