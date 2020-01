Anmeldungen in der Kinderkrippe

Die Anmeldung für die Kinderkrippe Haus Regenbogen in Michelau findet am Dienstag, 21. Januar, und Donnerstag, 23. Januar, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr statt. Kinder von 0 bis 3 Jahren können an diesen Tagen für das Krippenjahr 2020/2021 direkt in der Krippe angemeldet werden. Dabei besteht die Möglichkeit, sich zu informieren und die Krippe zu besichtigen. Falls diese Termine nicht wahrgenommen werden können, sollten Interessenten sich unter Telefon 09571/83036 melden oder per E-Mail an krippe.regenbogen.michelau @elkb.de. red